Du willst aufhören zu rauchen? 3 Tipps, mit denen es besser klappt

Sprich drüber: Enthusiasmus und Spontaneität sind super, aber zumindest in diesem Fall lohnt sich das Vorausplanen. Am besten setzt du dir eine Deadline: Zu welchem Datum innerhalb der nächsten paar Wochen möchtest du mit dem Rauchen aufhören? Fange nicht hier und jetzt und sofort damit an. Die Zeit, die du dir dadurch gewährst, ermöglicht es dir zum Beispiel, mit deinem Arzt bzw. deiner Ärztin über deine Pläne zu sprechen. Er:sie wird dir alle Optionen erklären, die dir zur Verfügung stehen – machst du einen kalten Entzug, setzt du auf Nikotinpflaster oder willst du dich von einer App unterstützen lassen? –, und kann dich an nationale oder lokale Hilfsangebote verweisen. Es ist außerdem eine gute Idee, vorher mit Partner:innen, Verwandten, Freund:innen und vielleicht sogar deinen Kolleg:innen oder Vorgesetzten zu sprechen, damit du dir schon im Voraus das Support-Netzwerk aufbauen kannst, das du sicher brauchen wirst.