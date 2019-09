Viele der Befragten verraten der Fotografin außerdem, dass es sie viele Jahre gekostet hat, zu einem soliden Selbstwertgefühl zu finden. Einmal mehr bestätigt sich also die These, dass Selbstliebe ein langjähriger Prozess ist und aktive Arbeit einfordert. Was außerdem erschreckend, aber nicht ganz so überraschend klar wird: „Die meisten negativen Kommentare über ihr Aussehen oder ihren Körper haben sie von ihren männlichen Partnern gehört“, so Ivanova.