Ist es hinderlich, einen bestimmten Typ bei der Parner:innensuche zu haben?

Ich bemerkte diesen Wandel zum ersten Mal an einem Abend im September, als ich mit einem gemeinsamen Freund, Michael, was trinken ging. Er war zwar attraktiv, aber entsprach überhaupt nicht meinem üblichen Typ. Als wir dann aber weiterzogen und im Club zu tanzen begannen, fühlten sich die Momente, in denen sich unsere Arme berührten, so an, als würde ich unter Strom stehen.