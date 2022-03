In Ländern wie dem Vereinten Königreich sind die Heiratsraten zwischen Mann und Frau so niedrig wie nie zuvor, was vielleicht darauf hindeutet, dass die jüngere Generation dort von der klassischen Vorstellung davon, wie eine Ehe auszusehen hat, Abstand nimmt. Auch in Deutschland hat sich diesbezüglich viel getan. Seit 2017 ist dort eine Eheschließung auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. In Österreich ist das seit 2019 der Fall. In der Schweiz wird es im Juli dieses Jahres so weit sein. Was aber platonische Ehen betrifft, so ist es an dieser Stelle wichtig, zu erwähnen, dass es derzeit keine Kategorie gibt, um sie statistisch zu erfassen. Deshalb ist es unmöglich, zu wissen, wie viele davon bereits geschlossen wurden.