Darum dauert dein Kater manchmal länger

Dann musst du berücksichtigen, wie viel Alkohol du getrunken hast. „Wenn du sehr viel getrunken hast, kann es sein, dass du nach einem Tag noch nicht besser fühlst. Ein Kater kann nämlich bis zu 72 Stunden anhalten“, sagt Dr. Halpern. Was viele von uns vergessen, wenn wir trinken, ist, dass die Geschwindigkeit, mit der wir trinken, einen Einfluss darauf hat, wie betrunken und verkatert wir am Ende sind, sagt sie. „Der Körper baut Alkohol immer in der gleichen Geschwindigkeit ab“, sagt sie. "Es ist also nicht so, dass dein Körper Alkohol schneller abbaut, wenn du mehr trinkst. Je schneller du trinkst, desto betrunkener wirst du also, weil dein Körper nicht so schnell mit dem Abbau Schritt halten kann.