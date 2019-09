Laut Wissenschaft könnte das das beste Mittel gegen den Kater am nächsten Morgen sein

Für die zweite Studie , die von einem Forschungsteam an der Universität von Houston durchgeführt wurde, wählte man einen ganz ähnlichen Aufbau, jedoch wurden hierfür weibliche Ratten getestet. Der Hälfte wurde für eine Dauer von elf Wochen einmal pro Woche Alkohol verabreicht, um eine durchzechte Nacht zu imitieren. Die andere Hälfte blieb nüchtern. Anschließend wurden die Tiere entweder dreimal die Woche auf ein Laufband gesetzt oder blieben in ihren Käfigen. Genau wie in der ersten Studie, wiesen jene Ratten, die Alkohol getrunken hatten, eine verringerte Anzahl an Neuronen in jenen Bereichen des Gehirns auf, die für die Erinnerung verantwortlich sind. Die Tiere, die sich regelmäßig bewegt hatten jedoch – egal, ob sie nun Alkohol getrunken hatten oder nicht – zeigten diese Beeinträchtigungen nicht.Natürlich handelt es sich hier um Mäuse und Ratten und keine Menschen. Es kann also nicht zu 100 Prozent gesagt werden, ob sich die Resultate ein zu eins auch auf unser Leben übertragen lassen. Es gibt jedoch eine Menge weiterer Beweise dafür, dass Sport die Neubildung von Neuronen unterstützt. Und es gibt jede Menge Beweise, das Alkohol genau das Gegenteil tut . Es lässt sich also zumindest sagen, dass regelmäßiges Training den weniger erfreulichen Effekten des Alkohols entgegenwirkt.Es ist also nicht all zu weit hergeholt, dass ein ordentliches Sportprogramm nach einer langen Nacht sich durchaus positiv auf die Symptome eines Katers auswirken kann. Und solange man sich nicht all zu elend fühlt, tut das Ganze auch gar nicht weh. Ob nun ein Lauf durch den Park wirklich effektiver ist als eine gepflegte Portion Eier, Speck und Käse, bleibt aber weiterhin zu erforschen.