Studie findet endlich die genaue Verbindung zwischen Depressionen & Schlafstörungen

Dabei ist ein guter Schlaf sehr wichtig für das allgemeine Wohlbefinden und die Psyche und umgekehrt. Dass es eine Verbindung zwischen Depressionen und mangelnder Schlafqualität sowie der -dauer gibt, weiß man bereits, doch was dabei genau im Gehirn passiert, war selbst Wissenschaftler*innen bis dato ein Rätsel. Forscher*innen des länderübergreifenden Human Connectome Projects der Universität Warwick in England und der Funden Universität in China haben nun endlich eine Antwort. Erstmals ist es ihnen gelungen herauszuarbeiten, wieso Menschen, die an Depressionen leiden, häufig ebenfalls von Schlafstörungen geplagt werden. Das Team verspricht sich durch die Erkenntnisse „einen wesentlichen Fortschritt für die Behandlung von Depressionen und die Verbesserung der Schlafqualität“, heißt es in der Pressemitteilung