Studie belegt: Schlaf kann doch nachgeholt werden!

Also gibt es den Reset-Knopf doch! Diese Erkenntnis kommt nicht nur mir, sondern allen anderen Eulen-Schlaftypen und unregelmäßigen Zubettgeher*innen sehr zugute. Anders als bei den früh aufstehenden Lerchen werden Eulen später müde und schlafen morgens länger. Ich kann erst am Wochenende wirklich nach meiner inneren Uhr ticken. Vor 14 Uhr passiert bei mir am Samstag und Sonntag entsprechend wenig. Ohne Wecker wache ich so nach 10-12 Stunden von alleine auf und fühle mich super. Jetzt weiß ich, dass ich mit dieser Strategie gar nicht so ungesund fahre. Statt Angst zu haben, wegen zu wenig Schlaf an Diabetes zu erkranken, mit Bluthochdruck leben zu müssen oder gar früher zu sterben, drehe ich mich am kommenden Wochenende einfach noch einmal genüsslich auf die andere Seite und hole das nach, was mir montags bis freitags entgeht.