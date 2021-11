Que faire quand ma gueule de bois dure plus d’un jour ?

Toujours selon le Dr Halpern, ce que vous buvez peut avoir un impact sur la durée et la gravité de votre gueule de bois. Lorsque vous buvez des alcools foncés comme le bourbon ou le vin rouge, l'alcool produit une substance toxique appelée congénères. "Une plus grande quantité de cette substance peut créer un effet toxique plus important", ce qui, bien sûr, vous fait vous sentir plus mal, dit-elle. Et si vous n'avez pas bu d'eau pendant la soirée, vous vous sentirez encore pire après. Comme nous l'avons déjà dit, la seule façon de vraiment prévenir la gueule de bois est de remonter le temps et de boire moins. Manger avant de boire peut également vous aider à vous sentir mieux la prochaine fois (ce n'est pas que la nourriture dans votre estomac absorbe l'alcool, mais elle fait en sorte que votre corps absorbe l'alcool plus lentement), explique le Dr Halpern. Le fait de rester hydraté·e pendant et après la consommation d'alcool accélère également le processus de récupération.