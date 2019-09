Für die meisten von uns ist kein Training komplett ohne die richtige Playlist. Und genauso verhält es sich auch beim Laufen: Ganz egal, ob Laufbahn oder Laufband, die richtigen Songs können den Unterschied zwischen einem Lauf und einem guten Lauf machen.Außerdem haben mittlerweile sogar Studien belegt, dass sich (die richtige) Musik positiv auf die Produktivität und Leistungsfähigkeit auswirkt, egal ob die Rede von Kardio-Training oder Effizienz am Arbeitsplatz ist. Eine Studie von 2009 belegte beispielsweise, dass Musik uns über tote Müdigkeitspunkte hinweg hilft.Und wenn das nicht ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass sogar die Wissenschaft will, dass du mit Yeezy auf voller Lautstärke losläufst, als gäbe es kein Morgen mehr.Diese Liste wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert, also schau vor der nächsten Distanzetappe mal wieder vorbei – vielleicht begleitet dich unsere Playlist ja zum nächsten Marathon.