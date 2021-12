Laut Conklin sind ambivertierte Personen manchmal Anführer:innen und manchmal Mitläufer:innen. Ambivertierte Menschen können extrovertiert aufwachsen und später im Leben introvertiert werden. Sie können sich auch je nach Situation verändern. „Diese Fähigkeit, zwischen dem, was eindeutig introvertiert ist, und dem, was ebenso eindeutig extravertiert ist, hin- und herzuschwanken, ist, was ich als ‚Ambiversion‘ bezeichne“, schrieb Conklin 1924 in einem Aufsatz.