Manchmal ist die Trennung schlimmer für die Person, die Schluss macht

Der 30-jährige Stephen hat gerade eine Trennung hinter sich – und ist deswegen voller Schuldgefühle. „Ich bin vor ein paar Monaten 30 geworden. Zu dem Zeitpunkt war ich in einer zehnjährigen Beziehung “, erzählt er. „Ich hatte also meine gesamten Zwanziger mit dieser Frau verbracht. Langsam bekam ich aber das Gefühl, dass ich überhaupt nicht dort war, wo ich in meinem Leben eigentlich sein wollte. Ich hatte noch kaum irgendwas gemacht! Das wollte ich ändern. Und als ich drüber nachdachte, wurde mir klar, dass ich nicht glaubte, das mit ihr an meiner Seite zu können.“