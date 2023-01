Diese 3 Frauen ließen sich jung scheiden & sind dankbar dafür

Als Adele mit 33 Jahren ihre Scheidung von Simon Konecki verkündete, taten viele Leute direkt so, als sei es eine absolute Seltenheit, sich in diesem Alter scheiden zu lassen. Dabei sind das längst keine einzigartigen Promi-News: Viele junge, weibliche Stars heiraten früh und lassen sich nicht allzu viel später wieder scheiden. Denk nur mal an Britney Spears , die sich 2007 mit 25 von Kevin Federline scheiden ließ; oder an Angelina Jolie , die 24 war, als sie die Scheidung von Jonny Lee Miller einreichte; oder an Scarlett Johansson, die 2011 mit 26 Jahren die Ehe mit Ryan Reynolds beendete; oder an Katy Perry, die mit 27 im Jahr 2012 mit Russell Brand dasselbe machte; oder an Reese Witherspoon, die 31 war, als sie 2007 mit Ryan Phillippe abschloss. Wie kann es also sein, dass sich junge Frauen oft so allein – und manchmal wie Versagerinnen – fühlen, wenn sie sich von ihren Partnern scheiden lassen?