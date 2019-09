Nachdem sie die Schule verlassen hatte, war es schwierig für sie, herauszufinden, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Nach Aussage von Javid Syed, dem Leiter der Abteilung für sexuelle Gesundheit und Rechte des American Jewish World Service, liegt das durchschnittliche Alter, in dem Mädchen verheiratet werden, in Indien bei 17,2 Jahren.



„In Indien heiraten ca. 58 % der Mädchen vor ihrem 18. Lebensjahr, was in Anbetracht von Indiens großer Bevölkerung eine große Zahl ist“, sagte Syed. „Indien allein ist für 33 % der Mädchen weltweit verantwortlich, die vor dem Alter von 18 Jahren verheiratet werden.



In ländlichen Gemeinden und dort, wo mehr Verunsicherung herrscht, sei es durch Armut oder eine andere Art von Risiken, beobachten wir, dass Familien, sobald sie Zugang zu Ressourcen haben, dazu neigen, ihre Kinder früh zu verheiraten.



Die Hochzeit gibt ihnen, was sie sich für ihre Mädchen wünschen, ganz gleich, ob es um die finanzielle oder um die körperliche Sicherheit geht. Aber weil die Gesellschaft Mädchen auch als Last betrachtet bzw. etwas, das kontrolliert werden muss, bilden diese Strukturen auch den Kern von frühen Hochzeiten und Kinderehen in vielen Teilen Indiens.“



Sonali sehnte sich danach, zurück zur Schule zu gehen, aber sie wusste nicht wie. Dann hat sie Ayesha Khatun getroffen, die Gründerin der Mohammad Bazar Backward Classes Development Society.