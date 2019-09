Ich musste aber lernen, dass „Ehrlichkeit“ im Wortschatz von aktiven Medikamentenabhängigen nicht vorkommt. George ging zu den Selbsthilfetreffen, verließ sie aber schnell wieder. Er versuchte es mit Beratungsgesprächen, ging aber irgendwann einfach nicht mehr hin. Trotzdem war ich immer noch überzeugt, dass wir es schon schaffen würden. Ich schickte ihm per SMS Geschichten über Süchtige, ich betete mit ihm, las ihm aus seinem Narcotics-Anonymous-Buch vor, spielte mit ihm Basketball und lobte ihn, wenn er gute, gesunde Dinge tat. Ich glaubte wahrscheinlich, ich könnte mit meinem Enthusiasmus seine völlige Antriebslosigkeit ausgleichen.



Ein weiteres Jahr verging, eine Verbesserung war nicht in Sicht. Ich wollte keine Scheidung, konnte aber so nicht länger leben. Ich fand Pillen, eingewickelt in Papiertücher, in der Couch, in Schuhen, aufgeschnittene Röhrchen hinter der Kommode. Es gab Zoff mit meinen Schwiegereltern. Und Lügen über Lügen.



Ich wollte nicht mal mehr die Wohnung putzen, aus Angst vor dem, was ich noch alles finden könnte. Jedes Mal, wenn sein Telefon klingelte, wurde mir übel. Unsere gemeinsamen Ersparnisse waren so gut wie weg. Ich wurde mit jedem Tag verzweifelter, während ich weiter versuchte, Licht am Ende dieses verdammten Tunnels zu sehen. Als ich erfuhr, dass ich schwanger war, kam es mir vor wie ein göttliches Zeichen; doch drei Tage danach bekam ich Blutungen.



Wenige Tage später, während George schlief, ging ich an seinen Rucksack. Darin fand ich Xanax und verschiedene andere Medikamente. Alle meine Anstrengungen waren umsonst gewesen. Ich hatte getan, was ich konnte, um ihm zu helfen, er aber schien sich nicht einmal zu bemühen. Heute weiß ich, dass Sucht eine Krankheit ist und dass George von diesen Medikamenten körperlich abhängig war – und im Nachhinein glaube ich wirklich, dass mein Mann aufgehört hätte, wenn er es gekonnt hätte. Aber damals war ich einfach nur wütend. Ich war fix und fertig und rief meine Mutter an.



Die nächsten fünf Wochen verbrachte ich bei meinen Eltern, in der Hoffnung, George würde alles tun, um mich zurückzugewinnen. Reha? Beratungsgespräche? Nichts. Er war offenbar nicht dazu bereit, clean zu werden. Als ich ihn wiedersah, trug er ein Sweatshirt, obwohl es ein warmer Vormittag im August war. Weil er auf Drogen war und seine Einstichstellen verbergen wollte? Dass ich mir diese Frage überhaupt stellte, sagte bereits alles. Ich brauchte nichts mehr zu wissen. Ich konnte nicht mehr versuchen, George zu „retten“ und mich dabei selbst opfern. Ich würde ihn ja sowieso nicht retten können.



Ich sagte George, dass ich die Scheidung wolle. Endlich verspürte ich ein Gefühl der Erleichterung. Meine Eltern unterstützten mich voll und ganz. „Wir stehen das durch“, sagte mein Vater immer wieder. Dennoch: Ich fühlte mich schuldig, denn ich war es, die fortgegangen war. Mich verfolgten Bilder, auf denen ich George sterben sah. Ich bereute die Dinge, die ich im Zorn ausgesprochen hatte. Ich dachte, ich sei ein scheußlicher Mensch, weil ich ihn verlassen hatte. Zwar wusste ich, dass ich mein Bestes gegeben hatte, aber die Schuldgefühle wurde ich nicht los.