Hör bitte auf, dich für einseitige Freundschaften aufzuopfern

Es war gegen Mitternacht an einem regnerischen Dienstag, als mich mein Freund darum bat, endlich ins Bett zu kommen, und mir klar wurde, dass ich übermäßig viel Energie in meine Freundschaften investierte. Ich erzählte ihm, dass ich gerade an sechs verschiedenen Lebensläufen für eine Freundin saß. Er fragte mich, ob ich mir diese Aufgabe selbst aufgedrückt hatte oder darum gebeten worden war. Nachdem ich kurz nachgedacht hatte, wurde mir klar, dass ich das meiner Freundin angeboten und sogar darauf bestanden hatte, ihr zu helfen. Ich glaube nicht, dass sie mich tatsächlich darum gebeten hatte. Und als ich ihr dann die Früchte meiner ungebetenen Arbeit überreichte, stellte ich fest, dass unser Nachrichtenverlauf wahnsinnig einseitig aussah. Er war eine Kette aus Nachrichten von mir, auf die sie kaum geantwortet hatte; ich hatte gefragt, wie es ihr ging, oder ihr zu irgendetwas gratuliert, was ich bei Instagram gesehen hatte. Während ich mich immer weiter nach oben scrollte, merkte ich, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Eine Erkenntnis tat besonders weh: Trotz all dessen, was ich ihr gab, hatte sie letzte Woche nicht mal an meinen Geburtstag gedacht.