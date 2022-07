Wie ich trotz meiner Geschlechtskrankheit One-Night-Stands habe

Stell dir vor, du sitzt neben einem süßen Typen im Park. Eins führt zum anderen, ihr geht zusammen zu dir nach Hause und habt da fantastischen Sex. – Klingt für dich vielleicht gar nicht so außergewöhnlich. Tricia Wise stellte sich ihre Zukunft 2020 aber noch vollkommen anders vor. Tricia ist eine Sex-Aktivistin aus New York, die sich bei einem One-Night-Stand an Halloween Genitalherpes einfing. Anfangs dachte Tricia, dass sie von da an dann wohl enthaltsam leben müsse. Heute schreibt sie ihre Krankheit aber sogar in ihre Dating-App-Profile und bekommt darauf größtenteils positive Reaktionen. Ihr Instagram-Account Safe Slut hat aktuell über 55.000 Follower.