HPV-Irrglauben sind gefährlich, besonders für LGBTQ+-Menschen

Was aber genau bringt HPV mit sich? HPV ist der Name einer sehr verbreiteten Gruppe von Viren. Diese sind meistens ungefährlich, einige Typen können aber Genitalwarzen verursachen oder zu Krebs führen. „Es gibt viele Irrglauben rund um HPV, obwohl doch so viele von uns damit diagnostiziert werden“, sagt Samantha Dixon, Geschäftsführerin des Jo's Cervical Cancer Trust . „Nicht wenige Frauen und Menschen mit Gebärmüttern erfahren davon zum ersten Mal – wenn überhaupt – auf ihrem Befundbrief und googeln daraufhin den Begriff, nur um am Ende auf irgendwelche Horrorgeschichten zu stoßen.“ Zu dieser Fehlinformation kommt außerdem noch das Stigma, das mit diesem Virus in Verbindung steht, sagt Dixon. „Wir hören leider auch von Menschen mit HPV, die sich schämen oder das Gefühl haben, etwas ‚falsch‘ gemacht zu haben. Das trifft aber wirklich nicht zu.“