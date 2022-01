Papillomavirus : ces mythes qui mettent en danger les personnes LGBTQ+

Il est essentiel de veiller à ce que toute personne ayant un col de l'utérus ait un accès sûr et bienveillant au dépistage du cancer du col de l'utérus et que les idées reçues autour du PVH soient dissipées. Huit personnes sur dix auront le papillomavirus au cours de leur vie et neuf sur dix élimineront naturellement leur infection en deux ans, mais le dépistage de tous les types de papillomavirus est essentiel pour prévenir le développement du cancer du col de l'utérus. Dans la mesure où le virus est désormais recherché lors du dépistage du cancer du col de l'utérus, de plus en plus de personnes découvrent qu'elles sont porteuses du PVH sans comprendre pleinement ce que cela signifie.