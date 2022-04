Hör bitte auf mit „Wir müssen reden“-Nachrichten

Das ergibt Sinn; das habe ich schon am eigenen Leib erfahren. Vor ein paar Jahren bekam ich an einem Dienstagnachmittag eine Nachricht, die mein Leben veränderte. Sie bestand aus nur fünf Worten: „Ich muss mit dir reden.“ In den darauffolgenden Monaten reagierte ich, wie ich heute glaube, jedes Mal quasi traumatisiert, wenn mein Handy vibrierte. Als Konsequenz bat ich mein gesamtes Umfeld darum, mir Sprüche zu schicken wie: „Können wir reden?“, oder: „Hast du mal Zeit für ein Gespräch?“ Es war, als sei in meinem Kopf ein Schalter umgelegt worden. Mein Handy war plötzlich zu ein Portal geworden, durch das Angst und Aufregung in mein Leben schwappten. Du weißt nie, was die Person am anderen Ende deiner Nachrichten so alles durchgemacht hat. Also drück dich klar und deutlich aus – und lass ihn:sie auf jeden Fall wissen, worum es dir geht.