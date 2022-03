„Bossing“ – was tun, wenn dich deine Vorgesetzten mobben?

In meinem Fall handelte es sich um die Chefredakteurin eines neuen Luxusmagazins. Ich wurde als Ressortleiterin des Feuilletons eingestellt und akzeptierte eine Gehaltskürzung als Opfer für die Chance, an dem mitzuwirken, was sie als „ein neues Modell des Journalismus“ beschrieb. In Wirklichkeit telefonierte ich aber stundenlang mit PR-Firmen, um Produkte anzufordern, die bereits in Magazinen vorgestellt worden waren, die meine Chefin eingekreist und in einem riesigen Stapel auf meinem Schreibtisch hinterlassen hatte. Ich hatte nur kryptische Notizen von ihr als Orientierungshilfe zur Verfügung. Irgendwann tauchte sie dann nach dem Mittagessen mit ihrem kleinen Hund im Schlepptau auf, den ich ausführen und hinter dem ich aufräumen musste, während sie Anrufe annahm und in Meetings war.