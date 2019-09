Warum Aufklärung über HPV so wichtig ist & wie du dich schützen kannst

Obwohl HPV auch zu anderen Arten von Warzen am Körper führen kann, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Warzen von den Händen an die Genitalien oder andersherum übertragen werden. Feigwarzen tendieren eher dazu, an den Genitalien haften zu bleiben. Insgesamt gibt es zwölf Arten von HPV, die Genitalwarzen verursachen können, Typ 6 und 11 kommen am häufigsten vor (zum Glück schützt die Gardasil-Impfung gegen beide dieser Arten). Genitalwarzen entstehen in der Vagina und Vulva, am Penis, am Hodensack und Anus und selten auch im Rektum oder an der Harnröhre. Du kannst sie auch im Mund oder Rachen bekommen, aber das ist sehr unwahrscheinlich.