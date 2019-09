Solltest du in Erwägung ziehen, die Pille Danach zu nehmen, besteht meist schneller Handlungsbedarf. Am zuverlässigsten wirkt sie nämlich innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Akt. Zudem musst du dich zwischen zwei verschiedenen Pillenpräparaten entscheiden, die auf unterschiedlichen Wirkstoffen basieren. Du solltest dich im Voraus darüber informieren, welches Präparat in deinem Fall am sinnvollsten ist. Denn die Einnahme hängt davon ab, wieviel Zeit seit dem Sex bereits vergangen ist. Eine der beiden Pillen, die es auf dem deutschen Markt gibt, beruht auf dem Wirkstoff Levonorgestrel, kurz LNG. Sie wirkt nur bis zu 72 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr. Die andere Variante basiert auf dem wesentlich stärker konzentrierten Hormon Uliprestal, kurz UPA. Diese Pille kann auch noch bis zu fünf Tage später verwendet werden. Lass dich deshalb von einer Ärztin, einem Arzt oder in der Apotheke deines Vertrauens unbedingt beraten, welche Pille für dich geeignet ist. Bist du dir unsicher, suche ärztlichen Rat.