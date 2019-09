Was soll die Pillen-Panik? Warum es für mich keine Alternative gibt

In den letzten ein bis zwei Jahren ist die Diskussion besonders hochgekocht: Ist die Pille eine unnötige Hormondröhnung, die uns bis zur Wesensveränderung manipuliert? So oder so ähnlich lassen sich die Schlagzeilen, viele wissenschaftliche Artikel und persönliche Erfahrungsberichte zuspitzen. Doch ich kann die Pillen-Panik nicht nachvollziehen. Natürlich liest man Geschichten, man tauscht sich mit Freundinnen aus, recherchiert selbst und fragt sich: Wäre ich jemand anderes, wenn ich nicht mit der Pille verhüten würde? Wäre ich nicht mehr so launisch, so müde? Würde ich endlich die paar Kilo zu viel um die Hüfte verlieren, die außer mir sowieso niemand sieht?