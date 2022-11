Gibt es „Büro-Freundschaften“ im Homeoffice überhaupt noch?

Deine theoretisch erlernten Skills endlich in der echten Welt anwenden zu können, ist super, keine Frage. Weil wir aber mit unzähligen Serien aufgewachsen sind, die uns diese Arbeitswelt vermittelt haben – von The Bold Type über Brooklyn Nine-Nine bis hin zu Grey’s Anatomy und Stromberg –, freuten wir uns auch darauf, an diesem Arbeitsplatz, an dem wir so viel unserer Zeit verbringen, neue, tiefe Freundschaften zu finden. Leute, mit denen du nicht nur gern bei einer Tasse Kaffee in der Büroküche ein paar Worte wechselst, sondern denen du vielleicht auch am Wochenende mal eine Nachricht schreiben würdest.