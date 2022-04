Meine Beziehung mit einem jüngeren Kollegen war eine Katastrophe

Hannah wurde von ihrem Ex-Partner nie missbraucht, und trotzdem möchte sie nie wieder in einer solchen Beziehung stecken. „Weil unsere Leben so eng miteinander verwoben waren, hat es mich viel Zeit gekostet, bis ich die Situation wirklich objektiv betrachten konnte“, sagt sie abschließend. „Obwohl ich genau genommen in der mächtigeren Position war, hatte ich das Gefühl, in meiner Beziehung weniger mitbestimmen zu können. Sie hat sich nicht direkt auf meine Karriere ausgewirkt, aber sehr wohl auf meine geistige Gesundheit. Ich lebte quasi in dauernder Angst davor, dass es jemand Wind davon bekommen könnte. Das werde ich in der Zukunft nie wieder so machen.“