Mit 30 kriegen Menschen Kinder, wohnen gemeinsam in einer Wohnung, heiraten und all so Kram. Meinen zumindest einige. Und es ist nicht so, dass ich darüber nicht nachgedacht habe. Natürlich gab es einen Punkt, an dem ich mich irgendwie damit auseinander gesetzt habe, auch gerade weil jeder meint, dazu eine Meinung haben zu müssen. Dass ich 30 bin und vielleicht ein Kind möchte. Nicht heute. Und nicht morgen. Aber vielleicht in zwei, drei, vier Jahren. Und natürlich würde ich gern mit meinem Freund zusammenleben. Nicht weil ich seine WG nicht mag – um Gottes Willen. Seine Mitbewohner und Freunde sind Top-Typen. Weil Top-Typen wie er halt mit ebenso guten Menschen befreundet sind. Sondern einfach, weil ich ihn mag und weil ich ihn gern um mich habe. Und weil ich auch irgendwann einfach nicht mehr in einer WG leben möchte. Nicht weil ich Gesellschaft nicht mag: Wer mich kennt, weiß, dass ich tendenziell immer Besuch habe und Trubel in meinen eigenen vier Wänden mag. Aber weil es auch schön ist, irgendwann keine Kompromisse eingehen zu müssen. Oder zumindest nur mit der Person mit der man Tisch und Bett teilt. Vielleicht bekomme ich irgendwann ein Kind. Vielleicht in vier Jahren. Vielleicht aber auch in fünf. Oder sechs. Who knows.