23 Filme, in denen Frauen jüngere Männer daten & warum wir davon mehr wollen

Aber im Film Hello, My Name Is Doris versucht Field mit einem Mann anzubandeln, der ganze drei Jahrzehnte jünger als sie ist. Field spielt Doris, die sich in John Fremont (Max Greenfield) verknallt, den neuen Typen in ihrem Büro. Nach dem kürzlichen Verlust ihrer Mutter, um die sie sich ihr ganzes Leben lang gekümmert hatte, versucht Doris leidenschaftlich herauszufinden, wie sie irgendwie John für sich gewinnen kann. Es stellt sich heraus, dass ihre schrägen Outfits ein Hit im New Yorker Hipster Viertel Williamsburg sind, und die zwei freunden sich an.