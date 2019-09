Um zu erfahren, woran das liegt, müssen wir gar nicht so lange suchen: Der Stereotyp der Frau, die sich ums Haus kümmert, ist sowohl in Serien als auch in Waschmittelwerbungen nach wie vor omnipräsent und viele von uns werden ihn auch noch aus dem eigenen Elternhaus kennen. Wenn Männer auf einmal diese Rolle übernehmen sollen, fehlt es ihnen an Vorbildern, an die sie sich instinktiv halten können. In den letzten Jahren wurden große Bemühungen unternommen, Mädchen weibliche Vorbilder in Forschung und Technik zu zeigen. Nach dem Motto: Mädchen können nicht werden, was sie nicht sehen können. Dass das gleiche für Jungen gilt, wird an unserem Beispiel sichtbar.