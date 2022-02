In jeder Art von Beziehung – sei es zu deinen Freund:innen, deiner Partnerin oder deinem Partner, einem Familienmitglied oder sogar deinen Arbeitskolleg:innen – ist es normal und gesund, in gewissem Maße von einer anderen Person abhängig zu sein. Wenn du jedoch feststellst, dass du sehr viele Opfer bringst, um eine andere Person glücklich zu machen und im Gegenzug nicht so viel zurückbekommst, wie du dir vielleicht wünschst, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass du in einer ungesunden, co-abhängigen Beziehung bist.