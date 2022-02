7 signes que vous êtes dans une relation de co-dépendance

Dans tout type de relation - que ce soit avec un·e ami·e, un·e partenaire romantique, un membre de la famille ou même un·e collègue - il est normal et sain d'avoir un certain niveau de dépendance vis-à-vis d'une autre personne. Mais si vous vous retrouvez à faire beaucoup de sacrifices pour le bonheur de quelqu'un d'autre et que vous n'obtenez pas autant que vous le souhaitez en retour, cela peut être le signe que vous êtes dans une relation de co-dépendance dysfonctionnelle.