Relation : les différents types de limites & comment les préserver

Respecter les limites ci-dessus est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour celles et ceux qui ont peur de la confrontation. Cependant, il est important de développer une tolérance à cet inconfort et, au lieu d'éviter les conversations difficiles, d'énoncer calmement ce dont vous avez besoin. Une personne avec des limites solides n'a pas peur de la colère de quelqu'un ou d'un argument ; une personne avec des limites faibles l'est. Il est essentiel de garder à l'esprit que fixer des limites ne répondra jamais aux besoins de tout le monde, ce qui peut créer des tensions. Si vous voulez avoir des limites solides, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas déterminer ce que ressent une autre personne. Vous n'êtes pas non plus responsable de sa réaction. Une relation saine ne consiste pas à assumer la responsabilité des émotions de l'autre personne, mais plutôt à se soutenir mutuellement dans la construction d'une haute estime de soi.