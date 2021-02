"Une amitié toxique est une amitié qui peut laisser une personne se sentir confuse, coupable, en colère, incertaine et malheureuse", explique Vasia Toxavidi , conseillère et membre de la British Association for Counselling and Psychotherapy (BACP) . Elle utilise l'acronyme TOXIC pour définir cette relation. T pour Tannante, autrement dit fatigante, car une amitié toxique peut être sans soutien et épuisante ; O pour Obstructive, car elle est souvent peu gratifiante et décourageante, entravant ainsi votre évolution ; X pour eXténuante, car les ami·e·s toxiques fatiguent avec leur manque de fiabilité et leurs exigences tout en ne donnant rien en retour ; I pour Intimidation, car les ami·e·s toxiques vous critiquent et vous font sentir que vous n'êtes pas assez bien ; et enfin, C pour Conditionnelle - les ami·e·s toxiques créent souvent les conditions, basées sur leurs propres besoins, pour être ami·e·s avec eux.