D'un point de vue psychologique, le ghosting est souvent ancré dans une peur de la confrontation, explique DeGeare. "La plupart du temps, on essaie simplement d'éviter une discussion ou une rencontre difficile", dit-elle. De nombreuses relations - même celles de courte durée - impliquent une personne qui "poursuit" et une plus "en retrait", ajoute-t-elle. "La personne qui poursuit est quelqu'un qui cherche toujours à poser des questions et qui est plus curieux", explique DeGeare. "La personne en retrait est plus fermée, elle ne réfléchit pas à voix haute. Elle fait ce cheminement en interne et crée des liens de manière plus subtile, quand elle se sent en confiance". Les personnes en retrait sont souvent celles qui sont les plus susceptibles de devenir des ghosteur·euses, car elles ont plus de mal à faire face à leurs émotions.