Comment la pandémie n’a fait qu’accroître ma jalousie au travail

Nous vivons tous·tes cette pandémie, mais la façon dont nous l'avons vécue varie énormément en fonction de nos circonstances et beaucoup d'entre nous ont développé un certain ressentiment envers celles et ceux dont la situation semble meilleure que la leur. Je suis jalouse des personnes qui peuvent s'offrir des maisons avec jardin et qui travaillent dans des bureaux qui ne sont pas leurs chambres, des personnes qui ont un emploi à temps plein et la sécurité d'un salaire mensuel. J'ai également eu plus de temps pour réfléchir à ce que j'attends de la vie et gagner plus d'argent est la clé qui me permet de réaliser beaucoup de mes désirs. Je veux la version professionnelle de tout avoir - argent et épanouissement - et il est difficile de trouver des personnes qui y sont déjà parvenues.