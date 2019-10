Ainsi, je devrais considérer comme une chance le fait d’avoir été licenciée à 20 ans. Après tout, à peine deux semaines plus tard, j'avais déjà décroché un nouveau job mieux rémunéré — et au passage, des collègues beaucoup plus sympas. Sauf que je n'ai pas eu d'autre choix que de trouver un nouveau job dès que possible parce que je venais de signer un bail d'un an pour un appartement. Est ce que le fait de me faire virer m'a rendu plus forte ? Ou au contraire, est-ce que ça a porté un coup à ma confiance en moi et m'a fait régulièrement douter de moi-même et de mon travail ? Je pourrais trouver des moyens de présenter mon expérience comme quelque chose dont je me suis triomphalement relevée, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi simple que ça.