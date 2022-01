Ja, ich bin 13 Jahre jünger als mein Freund. Na und?

Ein viel häufigeres Beziehungsproblem, das Sheri in ihren Paartherapie -Sitzungen beobachtet, ist der sogenannte „Werte-Unterschied“, den sie als Unterschied darin definiert, „welche Lebensprioritäten [die jeweiligen Partner:innen] haben“. Manchmal spielt das Alter hierbei aber natürlich eine Rolle. Zu diesen Prioritäten können zum Beispiel der Kinderwunsch gehören, oder das Bedürfnis, häufiger oder seltener auszugehen und zu feiern. In meiner Beziehung zeigt sich der Werte-Unterschied vor allem in der Entscheidung, wo wir leben wollen. Mein Partner will unbedingt aufs Land fliehen, wohingegen ich die Großstadt liebe – diesen Unterschied sehe ich aber nicht unbedingt als Symptom unseres Altersunterschieds. Wir könnten ja auch genau umgekehrte Wünsche haben, wenn wir gleich alt wären (oder der Altersunterschied andersrum). So oder so gehen wir Kompromisse ein , und es hat uns definitiv geholfen, uns auf halber Strecke zu begegnen. Für unseren nächsten Umzug planen wir deshalb, weiter raus in die Vorstadt zu ziehen.