In der Gesellschaft würde vor allem viel zu sehr an klassischen Männlichkeitsidealen festgehalten – und das würde auch sehr auf Kleidung und Aussehen oder auch Hobbys reduziert. „Kann es nicht auch genauso gut ein Hinweis auf ‚Männlichkeit‘ sein, wenn man einfach das tut, was einem selbst gefällt? Wenn man das macht, was man machen möchte, ohne dabei immer im Blick haben zu müssen, dass das auch in die gesellschaftliche Genderaufteilung reinpasst?“