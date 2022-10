Wieso ich nie wieder wegen der Kolleg:innen einen Job behalte

Wenn du unglücklich bist und dich in einem Job nicht wohl fühlst, ändere was! Es gibt so viele Firmen da draußen, in denen man dich mehr wertschätzen wird, die dich stärker herausfordern und dafür auch angemessen bezahlen Ich habe zu viel Zeit in Berufen verbracht, die mich langweilten. Dadurch hatte ich irgendwann gar keinen Wind mehr in den Segeln und wurde sogar ein bisschen faul. Ich strengte mich nicht an und hatte kaum Spaß an meiner Arbeit. Trotzdem blieb ich dort, weil ich meine Kolleg:innen so mochte.Wenn du dann doch den Job wechselst und plötzlich wieder Freude an der Arbeit hast, denkst du dir dann: Wow! Warum habe ich das nicht früher gemacht? Freund:innen am Arbeitsplatz sind nicht Grund genug, um bei einer Firma zu bleiben. Diese Leute kannst du auch außerhalb der Arbeitszeiten noch treffen – und du wirst auch in einem neuen Job neue Freund:innen finden.