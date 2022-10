Manchmal müssen wir verlorene Freundschaften sterben lassen

Natürlich hätte ich hartnäckig sein und sie fragen können, ob sie nach all den Jahren mal wieder Lust auf ein Treffen hätte. Als ich mir ihre Antwort durchlas (und mich ein wenig gedemütigt fühlte), wusste ich, dass wir in einer Sackgasse angelangt waren. Aus welchem Grund auch immer schien sie nicht mehr das Bedürfnis zu haben, mich in ihrem Leben zu haben – und so sehr ich auch davon überzeugt bin, dass du dich um alles bemühen solltest, was du dir wirklich wünschst, finde ich nicht, dass das auch für Freundschaften gelten sollte, wenn du es mehrmals erfolglos versucht hast.