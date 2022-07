Ist deine Beziehung toxisch? 4 Fragen, mit denen du es herausfindest

Dr. Gottman erzählt, dass sie und ihr Mann, Dr. John Gottman, schon viele Menschen in toxischen Beziehungen behandelt und dabei etwas festgestellt haben: „Wenn Menschen gewillt sind, sich zu ändern, denke ich definitiv, dass sich manche toxischen Beziehungen retten lassen.“ Sie ergänzt jedoch, dass sie in Beziehungen mit charakterologischer häuslicher Gewalt – in denen ein:e Partner:in dem:der anderen ernsthafte Schäden zufügt, „dafür überhaupt keine Verantwortung übernimmt und meist auch dem Opfer die Schuld daran gibt“ – nicht dazu raten würde, die Beziehung zu kitten. In solchen Fällen „bleibt dem Opfer eigentlich nichts anderes übrig, als so schnell wie möglich da rauszukommen und Sicherheit zu suchen.“