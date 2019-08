Ich wurde mit 29 gefeuert & es war das Beste, was mir je passiert ist

Es stimmt, ich war lange nicht mehr zufrieden in meinem Job, aber Kündigen kam mir nicht in den Sinn. Ich beschwerte mich über meine Situation, weil ich zu naiv war, um zu sehen, was ich alles hätte verbessern können. Die Hälfte meines Teams saß in einem anderen Büro in einer anderen Stadt, was zu vielen Kommunikationsschwierigkeiten führte. Dadurch verlor ich nach und nach den Respekt und das Vertrauen meiner Mitarbeiter*innen. Gleichzeitig war mein Privatleben eine einzige Baustelle. Ich hatte mit psychischen Problemen zu kämpfen, war aber nicht in der Lage gesund damit umzugehen. All diese negativen Einflüsse wirkten sich eben auch auf meine Stimmung auf der Arbeit aus.