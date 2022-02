Wie es ist, mit drogensüchtigen Eltern aufzuwachsen

Beide lebten jahrelang mit der Heroinsucht. Irgendwann begingen sie sogar kleinkriminelle Verbrechen, um ihre Sucht zu finanzieren. Als sie darauf keine Lust mehr hatten, beschloss mein Dad, dass es besser sei, Heroin zu verkaufen, anstatt von der Polizei bei Einbrüchen oder Ähnlichem erwischt zu werden. Es fing damit an, dass sie erst nur an Leute verkauften, die sie kannten. Sie verteilten das Heroin nicht auf der Straße und auch nie an zu junge Leute; aus ihrer Sicht blieben sie also moralisch auf der „guten Seite“. Klar, die Gesellschaft sah das ganz anders, aber ihrer eigenen Meinung nach versuchten sie einfach zu überleben – und da mussten sie sowas eben tun.