„Alle nahmen Heroin und hungerten, nur ich war die Ausnahme der Regel”

Es klingt tatsächlich sanfter, eine Kapitulation ist es dennoch nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe es während dem US-Präsidentschaftswahlkampf geschrieben – während Donald Trumps Weg an die Macht. In einer Zeit, in der die Welt sich mehr und mehr zu spalten schien. Also dachte ich: Das Revolutionärste wäre jetzt, etwas Schönes und Liebenswertes zu schaffen – ganz im Gegensatz zu dem ganzen Frust, der gerade überall herrscht. Es ist also nicht so, dass ich weicher geworden bin. Das war ganz einfach das Konzept. Ich versuche das Bündnis wiederherzustellen.