Gaslighting unter Freund:innen: Wie du toxische Freundschaften erkennst

Aber wo kommt dieser Begriff „Gaslighting“ überhaupt her? Tatsächlich stammt er aus dem fast gleichnamigen Theaterstück Gaslight von Patrick Hamilton aus dem Jahr 1938, in dem ein Mann die Gaslampen dimmt und seine Frau davon überzeugt, dass sie sich das nur einbildet. Heutzutage sprechen wir von Gaslighting meistens in einem romantischen Kontext ein Buch der Psychotherapeutin Dr. Stephanie Sarkis beleuchtet das manipulative Verhalten aber auch in anderen Zusammenhängen, wie beispielsweise im Familienleben, bei der Arbeit, in der Politik – und in Freundschaften.