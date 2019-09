Wieso es manchmal wichtig ist, über die eigenen Freundinnen zu lästern

Sie muss es wissen: Sie hat wortwörtlich ein Buch über dieses Thema geschrieben. In You're The Only One I Can Tell: Inside the Language of Women's Friendships, Tannens neuester nicht-fiktionaler Schinken, der im Frühjahr veröffentlicht wurde und genau das behandelt, was der Titel verspricht, gräbt die Autorin in den Tiefen, wieso Konversationen zwischen Freundinnen so unterschiedlich von anderen Arten der persönlichen Beziehungen in unseren Leben sind. Wir haben mit Tannen darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Geheimnis unter Frauen zu verraten, wieso es manchmal sogar wichtig und richtig ist, zu lästern und wie sich sogar schon junge Mädchen untereinander mit Schweigen bestrafen. Sie hat uns auch eine gute Faustregel gegeben, damit der Beste-Freundinnen-Status auf jeden Fall bestehen bleibt – lest bis zum Ende und findet jede Menge Expertenratschläge.