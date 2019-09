Alena merkte von all dem nichts. „Robert ist auch ganz vernarrt in dich“, erzählte sie Svenja eines Tages beim Frühstück. Wie recht sie mit dieser Aussage hat, erfährt Svenja kurz darauf bei einem spontan Treffen. „Ich fuhr kurz vor Mitternacht zu ihm auf Arbeit, mein Herz klopfte bis zum Hals“, erzählt die hübsche Berlinerin. Es kam wie es kommen musste: Svenja und Robert landeten im Bett – oder besser gesagt auf dem Tisch. „Es war heiß, total intim und so falsch. Aber ich konnte nichts dagegen machen.“