In einer Podcastfolge von Aziz Ansari auf Freakonomics fand der Comedian heraus, dass beim Onlinedating die Menschen die häufigsten Dates bekamen, die einen spezifischen Tag und eine Uhrzeit für das Date vorschlugen. Mit dieser Erkenntnis im Sinn machte ich mich an mein eigenes, privates Experiment. Wenn mir jemand mal wieder per Textnachricht ein paar Brotkrumen hinwarf, antwortete ich darauf mit: „Klar, wie würde dir denn nächsten Dienstag um 17 Uhr in dem oder dem Restaurant passen?“ Und was passierte? In den meisten Fällen nichts. Ich bekam schlichtweg keine Antwort. Anstatt mich jedoch zu ärgern, musste ich einsehen, dass ich dieses Verhalten leider auch schon das ein oder andere Mal an den Tag gelegt habe.