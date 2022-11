Wie sich deine Freundschaften verändern, wenn du ein Baby bekommst

Ein Kind verändert dein Leben enorm , so viel ist klar. Womit du aber eventuell nicht rechnest, ist, wie sich ein Baby auf deine Freundschaften auswirken kann – insbesondere auf die mit Leuten, die selbst keine Kinder haben (und vielleicht ja auch keine bekommen möchten ). Immerhin dreht sich in deinem Gehirn plötzlich vieles um Windeln, Kinderwägen, und natürlich um das kleine, wundervolle Wesen, das du verzweifelt am Leben zu erhalten versuchst. Währenddessen haben manche deiner Freund:innen vielleicht weiterhin Zeit, um eine ganze Staffel von Love Is Blind an einem Tag durchzusuchten oder spontan die halbe Nacht in einer Bar zu verbringen. Klar ist: Es gibt wenige Wendepunkte im Leben eines Menschen, die so viel verändern wie ein Kind.Genau deswegen haben wir die Expert:innen James Kicinski-McCoy und Katie Hintz-Zambrano vom Online-Magazin Mother Mag um Rat gebeten – dazu, wie man mit den Lebensveränderungen nach der Geburt eines Kindes am besten umgehen soll. Im Folgenden nennen sie zehn Aspekte dessen, wie sich Freundschaften nach einem Baby verändern können.Lust auf mehr? Lass dir die besten Storys von Refinery29 Deutschland jede Woche in deinen Posteingang liefern. Melde dich hier für unseren Newsletter an