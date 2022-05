Hochzeiten & Babys: Ich fühle mich von meinen Freund:innen abgehängt

Wenn in deinem Umfeld gerade viele Leute die großen „Lebensstufen“ zu erreichen scheinen (die eigentlich nur gesellschaftlich konstruiert sind), ist es schwierig, aber entscheidend, deine Perspektive zu ändern. Übe dich in Selbstmitgefühl! Es ist so unheimlich wichtig, wie wir mit uns selbst umgehen. Oft haben wir eine sehr pessimistische Stimme im Kopf, die uns Dinge zuflüstert, die wir selbst nie zu Freund:innen oder Verwandten sagen würden . Versuche stattdessen, dir selbst Verständnis entgegenzubringen: Du bist eben gerade an diesem oder jenem Punkt in deinem Leben. Wenn du gewisse Ziele hast, kannst du Schritte einleiten, um ihrer Erfüllung näher zu kommen. Aber fange dazu an dem Ausgangspunkt an, an dem du tatsächlich gerade stehst. Halte dir vor Augen, dass deine Realität vielleicht gerade schwierig ist, anstatt dich selbst zu kritisieren oder dir deine eigene Situation vorzuwerfen.